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Зеленский повысил в званиях главу СБУ и его заместителя

Зеленский своими указами повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о повышении в званиях главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Малюку было присвоено звание генерал-лейтенанта, а Покладу — генерал-майора. Документы были подписаны 6 января.

В сентябре Зеленский повысил в звании главу Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова до генерал-лейтенанта.

В декабре экс-премьер Украины Николай Азаров высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженными силами страны, так как ему это не дают сделать США. По его мнению, другой причиной является то, что смещение Залужного только повысит его популярность и придаст ему уверенности.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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