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В Британии заявили о панике в европейских странах из-за ударов РФ по столице Украины

Британский аналитик Меркурис: Европа запаниковала из-за российских атак на Киев

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Пресс-служба Центрального военного округа

Российская ракетная атака по стратегическим объектам, которые расположены в Киеве, спровоцировала панику в европейских странах. На это указал британский аналитик Александр Меркурис, давший интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.

По словам эксперта, украинская военная инфраструктура получила значительные повреждения в результате ударов со стороны Вооруженных сил РФ. Более того, с перегрузками столкнулись поставленные в страну западные системы противовоздушной обороны (ПВО).

«РФ перегрузила американскую и европейскую ПВО атаками, которые наносятся масштабно и с помощью высокотехнологичного оружия. Мы видим признаки тревоги и паники, поскольку Европейский союз начал задумываться о производстве новых зенитных комплексов Patriot», — подчеркнул Меркурис.

2 января российское министерство обороны сообщило, что военнослужащие страны нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и области. Как отмечалось в заявлении ведомства, для атаки Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие большой дальности и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее в США заявили об отсутствии у страны возможности и дальше поставлять на Украину снаряды для комплексов Patriot.

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