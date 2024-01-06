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Предложение Армении об отводе войск от границы с Азербайджаном остается в силе

МИД Армении: предложение об отводе войск с границы Азербайджана остается в силе

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Аппарат Президента Республики Армения

Предложение Армении о зеркальном отводе войск с армяно-азербайджанской границы остается в силе. Об этом заявил МИД Армении, передает Sputnik Армения.

«В ходе переговоров между Арменией и Азербайджаном армянская сторона всегда выступала с предложением о зеркальном отводе войск от межгосударственной границы, и оно остается в силе», — говорится в заявлении МИД страны.

Там отметили, что Армения готова начать обсуждения этого вопроса как можно скорее. При этом в Ереване считают, что отвод войск должен происходить на основе последних карт Генштаба ВС СССР.

Агентство подчеркивает, что для Армении первоочередными пунктами мирного договора являются признание территориальной целостности двух стран, скорейшее начало работ по делимитации границы на основе карт Генштаба ВС СССР, а также разблокирование коммуникаций в регионе.

4 января сообщалось, что Баку и Ереван достигли прогресса по тексту мирного договора.

Ранее сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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