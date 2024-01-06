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Резиновые сапоги канцлера Шольца вызвали возмущение немцев

Der Spiegel: Шольц в резиновых сапогах разгневал жителей Саксонии-Анхальт

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Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Во время посещения пострадавшей от наводнения федеральной земли Саксонии-Анхальт на востоке Германии канцлер Олаф Шольц разозлил своим внешним видом местных жителей. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

«На этот раз у Олафа Шольца была водонепроницаемая обувь: во время своего второго визита в районы наводнения канцлер хотел набрать политические очки. Однако в Саксонии-Анхальт его ожидали дождь и разгневанные горожане», — говорится в публикации.

Особое возмущение вызвали резиновые сапоги, которые, как сочли местные жители, были надеты в подражание канцлеру Герхарду Шредеру во время ликвидации наводнения на Эльбе в 2002 году.

Согласно опубликованной изданием стенограмме видео, канцлера встретили криками «Убирайся!», «Возвращайся домой!», «Преступник! Народный предатель!».

«Канцлер упрямо идет дальше, ведь есть возможность сделать групповое фото с премьер-министром Хазелоффом и федеральным министром окружающей среды Лемке. Еще раз сапоги показывают фотографам», — иронизирует Der Spiegel.

3 января сообщалось, что большинство немцев ожидают распада правительства Шольца в 2024 году.

2 января немецкий журнал Bild спрогнозировал, что в 2024 году Шольц может уйти в отставку и пояснил, кто может прийти ему на смену.

Ранее биограф Шольца потерял доверие к канцлеру.

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