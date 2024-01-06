Военный эксперт назвал возможные точки конфликтов в 2024 году

В 2024 году новыми точками военных конфликтов могут стать Тайвань и Ближний Восток. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Существует опасность, что могут провозгласить независимость Тайваня. В этом случае Китаю ничего не останется, кроме как начинать свои боевые действия», — заявил Кнутов.

Он напомнил, что в 2024 году на Тайване пройдут президентские выборы и дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от их результата.

Согласно действующей конституции Китая, Тайвань является частью КНР.

Говоря об уже идущем конфликте на Ближнем Востоке, эксперт выразил опасение возможностью перерастания его в столкновение арабских стран с Израилем. По его мнению, США пока удается сдерживать арабские страны от прямого вмешательства и использования военной силы, но если со стороны Израиля последуют непродуманные действия — это может привести к эскалации.

«Не все, но некоторые арабские страны вмешаются, а это потом пойдет по нарастающей», — сказал Кнутов.

3 января в США предрекли военное давление на Тайвань со стороны КНР после выборов на острове.

1 января Тайвань предложил «мир с достоинством» после слов Си о воссоединении.

Ранее Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью.