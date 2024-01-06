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В США оценили претензии Вашингтона в Арктике

Обозреватель Bloomberg счел захватом территории претензии США в Арктике

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The U.S. Coast Guard

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг заявил, что претензии США на новые территории в Арктике являются «захватом».

По его мнению, односторонний захват США порядка 984 тыс. квадратных километров морского дна является тревожным предзнаменованием для мира.

Деннинг отметил, что подарок в виде новой территории, которую США подарили сами себе к Рождеству, эквивалентен по площади Техасу вместе со штатом Нью-Мексико.

В декабре 2023 года власти США опубликовали официальную карту с расширенными границами на своей части континентального шельфа — продолжении сухопутной территории страны под водой. На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

Ранее в Совфеде заявили, что мир имеет право не признать новые границы США в Арктике.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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