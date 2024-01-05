В МИД Украины прокомментировали заявления Госдепа о помощи Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал не впадать в состояние «агонии и депрессии» из-за заявлений Госдепа о поддержке Киева, передает РБК-Украина.

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — сказал министр изданию.

Глава МИД отдельно выделил слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера о том, что Киев пока что не на том этапе, чтобы обеспечить свои потребности самостоятельно.

По словам Клубы, речь представителя американского ведомства шла о том, что поддержка Украины со стороны США уменьшится, когда у Киева станет достаточно оружия и ресурсов.

4 января руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США продолжат финансировать военные нужды Украины, но это не значит, что эти расходы останутся на прежнем уровне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Соединенным Штатам снять санкционные ограничения, которые были введены против его родственников, в обмен на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).