Постпред Крыма обвинил Украину в мошенничестве

Идея президента Украины Владимира Зеленского о выходе из соглашения СНГ по борьбе с хищениями культурных ценностей является мошеннической комбинацией. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Он обвинил украинского лидера в попытке оправдать похищение коллекции скифского золота.

«Продать ворованное ему быстро не удается, а крах его кровавого режима близится. Придумана мошенническая комбинация выхода Украины из соглашения о борьбе с хищениями культурных ценностей. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела, стоит оно поперек горла», — сказал Мурадов.

По его мнению, сложившаяся ситуация подтверждает слова главы Крыма Сергей Аксенова о том, что решить вопрос о возврате коллекции скифского золота сможет позволить лишь полное и окончательное выполнение задач российской специальной военной операции.

3 января на сайте Верховной рады был зарегистрирован законопроект о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возвращения.

Также Украина вышла из заключенного в Москве соглашения о шифровании.

Ранее Лукашенко заявил об изменившихся взглядах Зеленского на украинский конфликт.