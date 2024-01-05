В США спрогнозировали частичный шатдаун правительства в январе

Белый дом и американский конгресс до сих пор не согласовали уровень расходов на 2024 год, из-за чего правительство страны рискует столкнуться с частичной приостановкой работы. Такое заявление сделала глава административно-бюджетного управления администрации США Шаланда Янг, сообщает местный телеканал C-SPAN.

Чиновница отметила, что обычно при решении различных проблем она настроена оптимистично. Однако, по ее словам, в данной ситуации сложно придерживаться подобного отношения к делу.

Как сказала Янг, ее «пугает» перспектива согласования расходов уже после назначенного на 20 января дедлайна. Представитель администрации США не исключила, что некоторые консерваторы в парламенте хотят увидеть шатдаун правительства.

«Их риторика беспокоит меня. Хотя руководство [конгресса] понимает, что это не конструктивный путь. Однако сможет ли оно сдержать подобные настроения?» — подчеркнула чиновница во время семинара для прессы, организованного на площадке международной газеты Christian Science Monitor.

4 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что правительству страны вновь угрожает шатдаун. По ее словам, США находятся «в 16 днях» от частичного прекращения работы администрации.

Ранее в Белом доме признали отсутствие у страны средств для дальнейшего финансирования украинских властей.