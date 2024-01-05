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В ЕС высказались против свободной торговли с Украиной

Еврокомиссар Войцеховский выступил против режима свободной торговли с Киевом

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Igor Tkachenko/Reuters

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что не одобряет продление режима свободной торговли с Украиной. Об этом он рассказал в интервью RMF FM. Чиновника цитирует РИА Новости.

По словам Войцеховского, он считает одной из основных своих задач на 2024 год разработку такого документа, регламентирующего торговлю, чтобы не возникло избыточное предложение.

В частности еврокомиссар предлагает ограничить импорт сахара и птицы с Украины, поскольку наращивание ввоза этих продуктов угрожает конкурентоспособности европейских производителей.

15 сентября Евросоюз отменил ранее действующее эмбарго на экспорт зерна с Украины в Европу, но с решением оказались не согласны приграничные страны. По мнению властей Польши, Словакии, Румынии и Венгрии поставки сельхозпродукции с Украины ведут к разорению местных фермеров, поэтому каждая из стран приняла свои ограничения на поставку украинского зерна.

2 января сообщалось, что новое польское правительство сохранит запрет на ввоз зерна с Украины. Блокировка со стороны Варшавы будет действовать до тех пор, пока на уровне Евросоюза не будут разработаны новые правила транзита украинского зерна.

Ранее в Польше призвали перевести оборонную промышленность Евросоюза в кризисный режим.

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