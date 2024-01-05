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Депутата Рады сняли с поста замглавы комитета по обороне за критику Залужного

Депутат Рады Безуглая потеряла пост замглавы комитета по обороне из-за Залужного

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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Украины решил сместить парламентария Марьяну Безуглую с поста заместителя главы данного комитета. Об этом сообщил телеканал «Мы Украина», сославшись на заявление местного законодателя Вадима Ивченко.

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Алексей Кучеренко предложил отстранить Марьяну Безуглую с занимаемой должности. Причиной послужила критика главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного со стороны парламентария.

«Комитет по вопросам обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета», — говорится в материале.

Позже ситуацию прокомментировала сама законодатель, опубликовав соответствующий пост на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она подчеркнула, что подобные решения можно принимать только по результатам голосования в общем зале парламента.

27 ноября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая потребовала наказать главнокомандующего армии страны Валерия Залужного за провал летнего контрнаступления. По ее словам, вместе с военачальником ответственность за произошедшее должны понести и другие украинские генералы.

Ранее в Верховной раде Украины назвали Валерия Залужного «обиженкой».

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