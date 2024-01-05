В России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

Подготовка США к возможному разрастанию войны на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной в 2024 году не означает ничего хорошего для всего мира. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Все это звучит очень прискорбно для международного сообщества, потому что грозит новым обострением противоречий буквально по всему миру. Но в манерах Вашингтона мало что меняется», — рассказал он.

По словам сенатора, Штаты отказываются от решений Совета Безопасности ООН и проведения переговоров с целью остановить кровопролитие. США и Израиль уходят от этого решения. Именно поэтому мировому сообществу необходимо сказать свое слово, каждая из ответственных стран должна огласить свою позицию по данному вопросу.

В США до этого заявили, что Израиль прислушивается к администрации штатов, частично выводя войска из Газы. В Вашингтоне это трактуют как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности.

Ранее Госдеп США осудил заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы.