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В Германии фермеры попытались заблокировать паром с вице-канцлером

Правительство ФРГ осудило попытку заблокировать вице-канцлера Хабека на пароме

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Michael Probst/AP

Фермеры попытались заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт в X (бывший Twitter).

«Сегодняшняя блокада прибытия федерального министра Хабека на паромный причал постыдна и нарушает правила демократического сосуществования», — написал он.

По его словам, такая жестокость политических нравов «никого не должна оставлять равнодушным».

Накануне Хабек возвращался из отпуска на севере страны, на причале Шлюттзиль его ожидали более 100 фермеров, которые недовольны планами властей отменить субсидии. Часть протестующих попыталась прорваться на паром, полиция применила против них газ.

В декабре сообщалось, что в Германии активисты испортили рождественскую ель в рамках акции по привлечению внимания к проблеме изменения климата. 13 декабря две девушки и один мужчина ворвались в Пассаж Медлера в Лейпциге. Они вылили на рождественскую елку, украшенную бантами и золотыми шарами, оранжевую краску из огнетушителей.

Ранее вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об угрозе ослабления помощи Украине.

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