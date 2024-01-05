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Бывший министр Греции предрек Европе статус вассального континента

Unherd: преданность Европы НАТО превратит ее в вассальный континент

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Yves Herman/Reuters

Преданность НАТО ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента. Такое мнение высказал бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в колонке для британского портала Unherd.

По его словам, членство Греции в североатлантическом альянсе не является необходимым для страны, а также имеет ряд негативных последствий. Например, национальный бюджет должен получать неофициальное одобрение посла США. Полиция и все внутренние ведомства страны подконтрольны Штатам.

«Вопрос для европейцев сегодня, когда продолжается война на Украине и приближаются выборы в Европейский парламент, прост: разумно ли предполагать, что наши демократии укрепятся, если мы передадим нашу внешнюю политику и оборону в руки НАТО — иными словами, правительству США?» — задался вопросом Варуфакис.

Тем временем Североатлантический альянс намерен расширяться. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Швеции о поддержке скорейшего вступления страны в НАТО.

ПО просьбе Киева уже 10 января будет созван Совет НАТО – Украина. Об этом сообщил официальный представитель альянса Дилан Уайт.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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