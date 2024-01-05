В Раде призвали Зеленского разобраться с Польшей

Депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разобраться с блокированием польско-украинской границы, передает РИА Новости.

«Мир не украиноцентричен и никогда таким не будет — это нам только может казаться. Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», — заявил Кучеренко.

Он добавил, что Украина не может позволить себе «воевать» на нескольких фронтах, в первую очередь, экономических. Поэтому, как считает Кучеренко, Зеленский должен как можно скорее уладить разногласия с Польшей.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что убеждает польских перевозчиков не использовать блокаду границы с Украиной как способ борьбы за свои интересы.

По его словам, блокада украинской границы в условиях боевых действий на территории этой страны «не облегчит задачу и переговоры».

Ранее сообщалось, что польские фермеры возобновят блокаду пункта пропуска через границу с Украиной.