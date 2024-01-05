Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США, посетил Грозный. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что в рамках визита Риттер побывал в Российском университете спецназа, где встретился с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым.

Глава Чечни добавил, что с Риттером обсудили ситуацию в мире, а также российско-украинский конфликт.

Кадыров также выразил Риттеру благодарность за визит в республику.

До этого Риттер заявил, что террористический акт, совершенный в Белгороде, приведет к уничтожению Украины в следующем году.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».