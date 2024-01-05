УВКПЧ ООН отреагировало на критику России реакции на удары по Белгороду

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отреагировало на критику России реакции организации на удары по Белгороду, отметив, что все гражданские жизни имеют значение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации Равину Шамдасани.

«Жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц. У нас глобальный мандат, и мы занимаемся вопросами прав человека по всему миру», — заявила Шамдасани.

Таким образом в ООН прокомментировали заявление постоянного представителя России в ООН Геннадия Гатилова, который заявил, что молчание Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка по поводу удара по центру Белгорода со стороны Украины является позорным.

До этого постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что удар ВСУ по Белгороду был преднамеренным и неизбирательным.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.