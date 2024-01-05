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В Госдепе выступают за скорейшее вступление Швеции в НАТО

Блинкен заявил главе МИД Швеции о поддержке скорейшего вступления страны в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстремом, в ходе которого подтвердил поддержку со стороны Вашингтона безотлагательной ратификации документов о приеме Швеции в НАТО, сообщила пресс-служба госдепартамента. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках разговора Блинкен подтвердил подписание в декабре соглашения о партнерстве между двумя странами в сфере обороны.

Глава Госдепа также подтвердил поддержку со стороны США ратификации документов о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, подчеркнув, что присоединение страны к НАТО может принести пользу всем союзникам.

До этого стало известно, что конкретную дату по ратификации членства Швеции в НАТО на голосовании в Генеральной Ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции еще не определили. Анкара не собирается торопиться.

В конце декабря стало известно об ожидании США, что Турция одобрит вступление Швеции в НАТО до конца 2023 года. По данным телеканала CNN Türk, это оказалось невозможно из-за работы турецкого законодательного органа.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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