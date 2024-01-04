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В США заявили о потере веры в победу Украины

AC: администрация Байдена отказалась от мыслей о победе Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой. Об этом заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

«Пока украинцы переживают вторую зиму в конфликте, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе Украины <…>. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — сказал Бэндоу.

Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил ранее в статье Responsible Statecraft, что военный и экономический баланс в конфликте на Украине значительно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже невозможно.

По его мнению, сложившаяся ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это еще представляется возможным.

Важным фактором в продолжении боевых действий остается помощь Украине со стороны других государств, и США в первую очередь. Российская армия продолжает ликвидировать технику НАТО в рамках спецоперации, поэтому Киеву нужна помощь. Так, ВС России недавно уничтожили взвод танков ВСУ модели Leopard-2A6. Американская военная помощь тем временем будет приостановлена.

Часть вооружений, о предоставлении которых Киеву США объявили на прошлой неделе, будет доставлена на Украину позднее, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, новые поставки оружия средств на текущий момент нет и, следовательно, они прекратятся. Это означает, что ситуация на фронте для Киева будет оставаться тяжелой еще более долгий период.

До этого журнал Forbes писал, что переговоры Москвы и Киева могут стать самыми важными в 2024 году.

Ранее в США заявили о необходимости Украины пойти на переговоры с Россией.

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