Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал лицемерием позицию США по переговорам об урегулировании конфликта на Украине.

Он отметил, что, судя по заявлениям американской администрации, «что-то у западных кураторов пошло не по плану». По его мнению, «проект «Украина» дает большие сбои».

«Вместо сдерживания России, напротив, стал обузой для Соединенных Штатов и тянет их на дно, это грозит им забвением, распадом и крахом», — сказал депутат.

По мнению Шеремета, «миролюбивые речи» координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, заявившего накануне, что Вашингтон не видят готовности РФ к переговорам по Украине, и призвавшего конгресс одобрить запрос о новой помощи Киеву, «не нужно воспринимать буквально». По мнению депутата, это является «не более чем очередным американским лицемерием».

Он отметил, что именно американские власти спровоцировали и спонсируют конфликт на Украине, поэтому слышать от них рассуждения о переговорах — странно и нелепо.

До этого американское издание Responsible Statecraft заявляло, что в США стараются использовать конфликт на Украине, чтобы ослабить позиции России в Черном море.

Ранее Медведчук заявил, что США использовали Зеленского как таран для европейской экономики.