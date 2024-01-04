В Израиле выразили надежду на укрепление связей с Украиной

Новый глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду на укрепление связей с Украиной. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

При этом он процитировал поздравление с назначением на новую должность, адресованное ему главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Спасибо, министр Дмитрий Кулеба! С нетерпением жду совместной работы с вами и укрепления отношений между нашими странами», — написал Кац.

Ранее обозреватель газеты Washington Post (WP) Макс Бут заявлял, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не обладает мощностями, позволяющими производить боеприпасы для Украины и Израиля.

До этого глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявлял, что кризис на Ближнем Востоке повлияет на военные поставки США Украине, так как для американцев Израиль является более важным.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.