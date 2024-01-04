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В Южной Корее считают вероятным, что дочь Ким Чен Ына готовят как наследницу

В разведке Южной Кореи назвали дочь Ким Чен Ына его вероятной преемницей

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Виталий Аньков/РИА Новости

Кандидат на пост директора Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Чо Тхэ Ён допустил, что в качестве преемницы Ким Чен Ына готовят его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Основываясь на анализе ее публичных появлений и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях, Ким Чжу Э представляется наиболее вероятным наследником», — сказал он во время парламентских слушаний.

По данным агентства, это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э. Ранее Национальная разведывательная служба заявляла, что преждевременно пытаться заключить, что дочь Ким Чен Ына станет его наследницей. В это же время Чо Тхэ Ён отметил, что разведка Южной Кореи не исключает никаких вариантов, так как лидер Северной Кореи еще молод и здоров.

1 декабря сообщалось, что Ким Чен Ын посетил одно из подразделений ВВС КНДР на фоне празднования Дня авиации. Отмечалось, что глава страны приехал на объект вместе со своего 10-летней дочерью Ким Чжу Э.

Ранее в КНДР люди на выборах проголосовали против впервые за 67 лет.

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