Демократы обеспокоились отстранением Трампа от гонки в двух штатах США

Решения об отстранении экс-президента США Дональда Трампа от предвыборной гонки в американских штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство среди членов Демократической партии. Об этом сообщает издание The Hill.

«Решения, которые исключают Трампа из избирательных бюллетеней в двух американских штатах, имеют высокий риск обратных последствий для президента [Джо] Байдена и его партии», — говорится в статье.

В публикации сказано, что некоторые высокопоставленные демократы постарались дистанцировать себя от решений Колорадо и Мэна, так как больше обеспокоены влиянием на предвыборную гонку с точки зрения выгоды для самого Трампа как объекта несправедливого преследования, чем конституционной аргументацией его отстранения.

В материале также говорится, что демократы проводят аналогию с четырьмя случаями уголовных обвинений Трампа в 2023 году. «Каждый раз республиканские избиратели сплачивались вокруг» этого политика, «усиливая его шансы на номинирование от партии», указали журналисты.

До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в 2021 году со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили этот шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее Байден назвал Трампа мятежником.