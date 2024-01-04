На Украине признали возможность возвращения Трампа

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что с Дональдом Трампом в роли президента Соединенных Штатов возможно работать. Об этом глава МИД Украины заявил украинским СМИ.

Кулеба напомнил, что именно при Трампе начались первые военные поставки из США для Вооруженных сил Украины — переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, военно-морские суда и катера типа Island и Mark-6.

Глава украинского внешнеполитического ведомства утверждает, что с Трампом возможно работать, необходимо только найти общий язык.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сравняться с Вашингтоном по помощи Украине, в одиночку Штаты не могут продолжать поддерживать Киев.

По его мнению, несправедливо то, сколько помощи страны Североатлантического альянса оказывают Киеву.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».