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На Украине признали возможность возвращения Трампа

Кулеба заявил, что с Трампом как президентом США возможно работать

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Brian Snyder/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что с Дональдом Трампом в роли президента Соединенных Штатов возможно работать. Об этом глава МИД Украины заявил украинским СМИ.

Кулеба напомнил, что именно при Трампе начались первые военные поставки из США для Вооруженных сил Украины — переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, военно-морские суда и катера типа Island и Mark-6.

Глава украинского внешнеполитического ведомства утверждает, что с Трампом возможно работать, необходимо только найти общий язык.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сравняться с Вашингтоном по помощи Украине, в одиночку Штаты не могут продолжать поддерживать Киев.

По его мнению, несправедливо то, сколько помощи страны Североатлантического альянса оказывают Киеву.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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