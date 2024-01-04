В США заявили, что Израиль стоит за атакой южного пригорода Бейрута

В США заявили, что Израиль стоит за атакой на южный пригород Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Agence France-Presse (AFP).

«Удар был израильским», — приводит агентство слова американского чиновника.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти не имеют отношения к ликвидации замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.

Член руководства палестинского радикального движения получил несовместимые с жизнью ранения при атаке израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы. Также не выжили и трое активистов, находившихся в здании офиса ХАМАС. Об этом стало известно 2 января.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.