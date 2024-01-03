В Белом доме опровергли свое участие в ликвидации палестинского лидера в Бейруте

Американские власти не имеют отношения к ликвидации замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передал ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон также не делает попыток выяснить, какая сторона может быть причастна к этому.

«Мы, конечно, никаким образом не участвовали в этом», — отметил представитель американской администрации.

Член руководства палестинского радикального движения получил несовместимые с жизнью ранения при атаке израильского беспилотника в шиитском пригороде Дахия ливанской столицы. Также не выжили и трое активистов, находившихся в здании офиса ХАМАС. Об этом стало известно во вторник, 2 января.

В середине декабря лидеры палестинского движения тайно встретились в Турции для обсуждения войны с Израилем.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.