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Аргентина выразила готовность решить с Британией спор о принадлежности Фолклендов

Аргентина готова решить с Британией спор о принадлежности Фолклендских островов

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Agustin Marcarian/Reuters

Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем заявило, что хотело бы выстроить зрелые отношения с Великобританией, несмотря на территориальный спор о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов. Об этом говорится в релизе МИД Аргентины по случаю 191-й годовщины оккупации остров Великобританией.

«Зрелые отношения с Великобританией ... предусматривают предметный и конструктивный диалог по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, с целью создания климата доверия, способствующего возобновлению переговоров (по статусу островов. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Правительство Аргентины в очередной раз напомнило о своей готовности провести двусторонние переговоры для решения территориального спора о суверенитете островов «в соответствии с положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН».

До этого новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС, которое поддерживал его предшественник.

Ранее президенты Бразилии и Колумбии прокомментировали победу Милея на выборах в Аргентине.

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