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В Иране сочли организаторов теракта в Кермане врагами нации

Раиси: исполнителей и кураторов теракта в Иране выявят и накажут

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Iran's Presidency/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Исполнители и кураторы теракта на кладбище в Кермане у места захоронения генерала Касема Сулеймани будут выявлены и наказаны. С таким заявлением выступил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает Fars.

«Несомненно, исполнители и кураторы этого трусливого акта вскоре будут выявлены и наказаны за свой гнусный поступок», — отметил иранский лидер.

По словам президента, «враги нации» должны осознать, что подобные теракты никогда не смогут помешать «железной воле иранского народа» в сфере защиты исламских идеалов. Раиси подчеркнул, что действия властей Ирана в борьбе с терроризмом станут «более решительными».

В ночь на 3 января 2022 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме их сочли причастными к организации нападения на американское посольство в декабре 2019 года.

По словам главы службы экстренной помощи Кермана, в результате взрыва десятки людей получили травмы различной степени тяжести.

Ранее офицер элитных частей ВС Ирана попал под обстрел в Тегеране.

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