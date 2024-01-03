Баку не ограничит для армян возможность проезжать по территории Азербайджана

Власти Азербайджана не планируют ограничивать для армян возможность проезжать через территорию республики. Такое заявление сделал посол Эльчин Амирбеков Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR).

«Мы не собираемся как-то ограничивать для армян возможность проезжать через территорию Азербайджана», — уточнил дипломат.

Он отметил, что уже обсуждается с армянской стороной возможность восстановления Зангезурского коридора, чтобы граждане Азербайджана, проживающие в Нахичевани имели возможность «беспрепятственного прохождения этой территории».

Амирбеков добавил, что речь идет о 42 км железнодорожного полотна, которое уничтожили во время боевых действий. Он подчеркнул, что требуется его восстановление. По словам посла, со стороны Азербайджана эта работа практически завершена.

Касаясь более дальних перспектив, дипломат обратил внимание, что автомобильное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, и далее в Турцию и в Европу также необходимо согласовать.

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