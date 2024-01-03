ЕС обновил антироссийский санкционный список

Евросоюз добавил в антироссийский санкционный перечень алмазодобывающую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе, размещенном в Официальном журнале Евросовета.

«Новые листинги нацелены на компанию ПАО «Алрсоса», — указывается в заявлении.

По информации Европейского союза, причиной наложения ограничений стала якобы причастность фигурантов списка к действиям, угрожающим территориальной целостности и независимости Украины.

В общей сложности антироссийские ограничения коснулись порядка 1 950 физических и юридических лиц, оотмечается в публикации.

В конце декабря депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски объявлял, что ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ ответили, что Москва готова к новым санкциям Европейского союза, эффективность которых значительно снижается, а арсенал оскудевает.

Ранее в ГД заявили, что санкции против России погубят Евросоюз.