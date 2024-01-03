ЕС обновил антироссийский санкционный список

Евросоюз добавил в антироссийский санкционный перечень алмазодобывающую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева. Соответствующая информация появилась в пресс-релизе, размещенном в Официальном журнале Евросовета.
«Новые листинги нацелены на компанию ПАО «Алрсоса», — указывается в заявлении.
По информации Европейского союза, причиной наложения ограничений стала якобы причастность фигурантов списка к действиям, угрожающим территориальной целостности и независимости Украины.
В общей сложности антироссийские ограничения коснулись порядка 1 950 физических и юридических лиц, оотмечается в публикации.
В конце декабря депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски объявлял, что ЕС готовит 13-й и 14-й пакеты санкций в отношении России.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ ответили, что Москва готова к новым санкциям Европейского союза, эффективность которых значительно снижается, а арсенал оскудевает.
Ранее в ГД заявили, что санкции против России погубят Евросоюз.