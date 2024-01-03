В США скептически отнеслись к отстранению Трампа от первичных выборов

Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр назвал попытки отстранить бывшего президента Трампа от первичных выборов «обреченными на юридический провал». Его слова приводит The Free Press.

«Действия [штатов] Колорадо и Мэн, а также других штатов, которые следуют их примеру, не только обречены на юридическую неудачу, они также придают смелости и расширяют возможности бывшего президента», — заявил Барр.

По его словам, попытки отстранения кандидата на пост президента США «подрывают доверие к законным усилиям по привлечению Трампа к ответственности и закрепляют в сознании общественности образ изнеженных элит, пытающихся обмануть систему».

До этого экс-советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявлял, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», так как возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Госсекретарь штата Мэн, демократ Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз под предлогом его причастности к штурму Капитолия в январе 2021 года со стороны его сторонников. По ее мнению, экс-президент США нарушил 14-ю поправку к конституции страны и не может участвовать в выборах, поскольку помогал «восстанию или мятежу». Юристы политика уже оспорили подобный шаг. Решение в Мэне последовало вслед за схожим постановлением в Колорадо. При этом в Калифорнии, Мичигане и Миссури снять Трампа с праймериз не удалось.

До этого Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

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