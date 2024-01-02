Франция закрыла посольство в Нигере

Франция закрыла свое посольство в столице Нигера Ниамее до нового распоряжения. Об этом сообщается в коммюнике французского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Как указали в МИД Франции, посольство продолжит работу из Парижа.

22 декабря Франция окончательно вывела из Нигера последний воинский контингент.

На 13 декабря в Нигере оставались только 157 французских солдат, а официально Вооруженные силы Нигера объявляли 22 декабря последним днем пребывания французских солдат на территории страны.

В начале декабря Нигер разорвал военные отношения с Евросоюзом, аннулировав разрешение на размещение миссии объединения в Ниамее.

26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее Нигер исключили из состава Франкофонии.