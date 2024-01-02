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Посол Таиланда перечислил перспективные сферы сотрудничества с Россией

Посол Вонгсинсават: Таиланд заинтересован в российском угле и природном газе

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Максим Богодвид/РИА Новости

Таиланд заинтересован в российских энергоресурсах, таких как сжиженный природный газ и уголь. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь», – сказал дипломат, добавив, что с оптимизмом смотрит на развитие двусторонней торговли.

Вонгсинсават подчеркнул, что и Москва, и Бангкок настроены на развитие энергетического сотрудничества, однако все зависит от будущих переговоров компаний двух стран.

По словам посла, Таиланд очень рассчитывает на импорт энергоресурсов и готов заключить сделку, но только если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентоспособными.

До этого сообщалось, что «Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашения с регионами РФ о вывозе в следующем году порядка 100 млн тонн угля на экспорт в восточном направлении.

В конце декабря вице-премьер Александр Новак сказал, что первые отгрузки сжиженного природного газа с завода «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк» ожидаются в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что США намерены в два раза снизить доходы России от продажи энергоресурсов.

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