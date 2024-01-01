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Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Зеленский поставил граждан Украины перед выбором в новогоднем обращении

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором. Видеозапись опубликована на странице его администрации в Youtube.

По его словам, каждый гражданин Украины должен сделать выбор — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.

«Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — отметил Зеленсикй в ходе своего обращения.

До этого представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявлял, что военкомы смогут потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах при попытке покинуть страну.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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