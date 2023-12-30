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МИД РФ призвал международное сообщество осудить обстрел Белгорода

МИД РФ: молчание после обстрела Белгорода будет считаться пособничеством Киеву

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Кадр из видео/Телеграм-канал «РИА Новости»

Молчание государств по поводу массированного обстрела Белгорода будет считаться пособничеством Киеву и его кровавым деяниям. Об этом сказано в заявлении МИД России, которое опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Российский МИД призвал все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с осуждением теракта в Белгороде, а также публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов.

«Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов — подельников из «цивилизованных демократий» будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», — сказано в заявлении.

Вечером 30 декабря РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород.

Также Россия потребовала присутствия постпреда Чехии на заседании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за атакой на Белгород стоит Великобритания, которая в координации с США подстрекает Украину к террористическим действиям.

Ранее в «Единой России» заявили, что обстрел Белгорода не останется безнаказанным.

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Обстрел Белгорода
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