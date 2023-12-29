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Байден заявил об угрозе НАТО из-за Украины

Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

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Molly Riley/AP

Обстрелы Украины влияют на безопасность ЕС и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также дальнейшие трансатлантические отношения. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, слова которого передает РИА Новости.

29 декабря Украина подверглась массированному удару. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что страну атаковали 122 ракеты и 36 беспилотников. Юрий Игнат заявил, что «столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели». В Минобороны РФ подчеркнули, что целями удара были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных.

Байден отметил, что Украина сбила многие дроны и гиперзвуковые ракеты, многие из которых якобы были сбиты ПВО, которое было передано Киеву американцами. Байден считает, что США могут гордиться поддержкой Украины.

При этом американский президент подчеркнул, что США не сможет передавать Украине оружие и средства ПВО, если конгресс не предпримет действий в новом году. Байден отметил, что ставки выходят за пределы Украины, что влияет на НАТО и безопасность Европы. Президент США считает, что РФ угрожает некотором союзникам НАТО, что повышает вероятность участия американцев в конфликте.

29 декабря глава комитета палаты представителей по делам ВС Майк Роджерс заявил, что слабость Байдена провоцирует нападения на силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

До этого военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине.

Ранее в Киеве сообщили об отсутствии денег на мобилизацию на Украине.

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