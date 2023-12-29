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Сын Кадырова встал за пулеметную турель «джихад-машины»

16-летний сын Кадырова Адам был замечен за пулеметной турелью «джихад-машины»

Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, занял место за пулеметной турелью «джихад-машины» во время ее презентации, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова.

На видео можно увидеть Адама Кадырова, сидящего в грузовом отсеке одной из машин, где и установлена «джихад-машина».

Машины спроектированы на шасси автомобилей УАЗ и ГАЗ. Их планируют доставить в зону СВО. Серийное производство этих машин планируют наладить в 2024 году.

15 декабря сообщалось, что Адам Кадыров получил еще одну должность — он стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

В конце ноября Адам Кадыров стал куратором батальона имени Шейха Мансура.

До этого стало известно, что Адам Кадыров получил очередную награду. Муфтий Чечни Салах Межиев вручил ему орден «За служение религии Ислам» I степени.

Ранее сообщалось, что хакеры «переименовали» улицу в честь сына Кадырова на сайте Брянской облдумы.

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