Глава Калининградской области заявил об отсутствии интереса к Сувалкскому коридору

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Литве и Польше необходимо принять совместный план обороны Сувалкского коридора. По словам министра, северную часть этой территории могла бы защищать Литва, а южную — Польша.

По словам Алиханова, данный коридор не интересен, поскольку там нет ничего, кроме «двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги», которая «крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной».

Как обратил внимание губернатор, Сувалкский коридор является частью Роминтской пущи, Виштынецкой возвышенности, это пересеченная местность – холмы и густой лес.

«Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или еще чего-то? Никому. Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно», — добавил Алиханов.

До этого жители Польши высказали мнение, что заявления их властей об угрозе Сувалкскому коридору от России, не имеют под собой основания.

Так называемый Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 км — расположен на северной границе Польши между Россией и Белоруссией, который, по утверждениям западных политиков, Россия может попытаться перекрыть в случае конфликта с НАТО.

Ранее в Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО.