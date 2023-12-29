Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Калининградской области заявил об отсутствии интереса к Сувалкскому коридору

Губернатор Алиханов: Сувалкский коридор неудобен с точки зрения логистики

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Сувалкский коридор, оборону которого пытается планировать Литва, не интересен никому и неудобен с точки зрения логистики, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса о том, что Литве и Польше необходимо принять совместный план обороны Сувалкского коридора. По словам министра, северную часть этой территории могла бы защищать Литва, а южную — Польша.

По словам Алиханова, данный коридор не интересен, поскольку там нет ничего, кроме «двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги», которая «крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной».

Как обратил внимание губернатор, Сувалкский коридор является частью Роминтской пущи, Виштынецкой возвышенности, это пересеченная местность – холмы и густой лес.

«Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или еще чего-то? Никому. Из-за чего Ландсбергис переживает? Мне, честно говоря, не очень понятно», — добавил Алиханов.

До этого жители Польши высказали мнение, что заявления их властей об угрозе Сувалкскому коридору от России, не имеют под собой основания.

Так называемый Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор протяженностью около 100 км — расположен на северной границе Польши между Россией и Белоруссией, который, по утверждениям западных политиков, Россия может попытаться перекрыть в случае конфликта с НАТО.

Ранее в Латвии назвали регион, больше всего заинтересованный в мире между РФ и НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами