Эксперт объяснил, как Казахстану поможет признание «Талибана»*

Решение Казахстана исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из запрещенных поможет сохранить активное экономическое сотрудничество с Афганистаном и талибской* администрацией, считает руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко. По его мнению, Казахстан таким образом стремится стать модератором, сближающим конфликтующие стороны

«Казахстан проводит линию на очеловечивание «Талибана»*. Стремится подчеркивать позитивные стороны правления талибов – политическую стабильность в стране, отсутствие серьезных террористических угроз, — сказал Серенко в беседе с НСН. — Это специфическое восприятие ситуации казахскими коллегами».

Одной из причиной такого решения политолог назвал стремление Казахстана стать «большим модератором», который призывает смириться со сложившейся в Афганистане ситуацией. Кроме того, по его мнению, власти стремятся напомнить о желании создать на своей территории международный гуманитарный хаб для оказания помощи Афганистану.

Также Казахстану важно сотрудничество с Афганистаном в части поставки зерна и нефтепродуктов, а также взаимодействие с Катаром, который является одним из главных политических адвокатов «Талибана»*.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что власти страны приняли решение исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в республике организаций. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, комментируя это решение, назвал его суверенным правом Казахстана, к которому Россия относится с уважением.

Ранее Кабулов также оценил угрозу втягивания «Талибана»* в палестино-израильский конфликт.