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Политолог: народ не голосовал за американские базы в Финляндии

Политолог Бекман: базы США в Финляндии не являются выбором народа

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Sergei Grits/AP

Финский народ не голосовал за вступление страны в НАТО и размещение на ее территории американских военных баз. Об этом в эфире Tsargrad.tv напомнил политолог Йохан Бекман.

«Финнам не дали никаких возможностей для открытой дискуссии в прессе, для дебатов. Просто поставили перед фактом, что мы сейчас вступаем в НАТО, все. Также поставили перед фактом: на нашей территории будут базы США. А следующий факт — через год будет массовая мобилизация финских резервистов», — сказал Бекман.

Он также напомнил о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией. Это, по его словам, вредит семейной жизни сотен тысяч людей.

До этого Бекман допустил, что президент Финляндии Саули Ниинистё готовит страну к возможной провокации России.

18 декабря стало известно, что США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Документ позволяет американским военным получить доступ к 15 военным базам на финской территории. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД республики Элина Валтонен.

Ранее жители Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны.

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