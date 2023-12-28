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В Британии назвали мрачными перспективы Киева в конфликте с Россией

The Daily Telegraph назвала мрачными перспективы Украины в конфликте с Россией

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Thomas Peter/Reuters

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп заявил, что перспективы Украины в конфликте с Россией выглядят мрачными. Такое мнение он выразил в своей колонке в британской газете The Daily Telegraph.

«Длительное контрнаступление Киева провалилось. Несмотря на героические бои, оно привело к захвату небольшого куска территорий ценой огромных потерь. Перспективы дальнейшего продвижения в скором времени отсутствуют», — написал Кемп.

28 декабря экс-начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Мечислав Гоцул заявил, что украинский конфликт завершится поражением Киева при отсутствии помощи от США.

До этого депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что Киев начнет терять контроль над украинскими городами, если в ближайшее время Вашингтон не предоставит ему финансовую и военную помощь.

Президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что вопрос о начале переговоров с Россией должен оставаться за Украиной.

Ранее политолог усомнился в возможностях Украины вернуть долги Западу.

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