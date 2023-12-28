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Политолог призвал оценивать ментальное здоровье кандидатов в президенты

Политолог Данилин призвал проверять ментальное здоровье кандидатов в президенты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

У кандидатов в президенты России необходимо проверять ментальное здоровье. Об этом в интервью «Ридусу» заявил директор центра политического анализа Павел Данилин, комментируя известие о том, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поддержала предложение дополнить перечень необходимых для выдвижения документов справкой о состоянии здоровья.

«Справка о состоянии ментального здоровья никогда не повредит. Для более четкого и правильного понимания того, может ли тот или иной кандидат реально претендовать на высшую должность в стране, справка была бы небесполезна», — считает Данилин.

Он добавил, что оценивать ментальное здоровье необходимо не только у потенциальных лидеров государства, но и на более низких уровнях.

28 декабря председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

Накануне Памфилова заявила, что дистанционно проголосовать на предстоящих выборах президента России смогут 38 млн россиян.

Ранее в ЦИК рассказали, когда можно подать заявки на дистанционное голосование на выборах.

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