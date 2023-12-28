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Политолог счел, что план Запада натравить Россию на Китай потерпел крах

Политолог Школьников: Запад провалил план натравить Россию на Китай

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Mark Schiefelbein/AP

Западные политики разработали две программы — минимум и максимум, чтобы навредить России, но просчитались. Об этом заявил политолог, автор Telegram-канала «Геостратег» Андрей Школьников, пишет kp.ru.

«Программа-минимум Запада в отношении России была до недавнего времени такая: разоружить и запереть нас в своих границах. А по максимуму ставилась задача натравить на Китай», — отметил эксперт, уточнив, что вышло «с точностью до наоборот».

В статье подчеркнули, что теперь США и ЕС пытаются сдержать Россию новыми санкциями, помешать дальнейшему сближению с Пекином, особенно в военной области. Главная цель глобального Запада — остановить провозглашенный Москвой переход к многополярному миру, который поддерживают все больше стран.

В публикации обратили внимание, что рассчитывать на здравый смысл политиков не приходится, вне зависимости от того, кто придет к власти в США или в Европе. Россия остается политической и нравственной альтернативой западной модели развития.

Ранее в КНДР заявили о повышении угрозы «термоядерной войны».

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