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Китай осудил выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности

В Минобороны Китая выступили против выхода США из ДРСМД

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отрицательно оценивается Китаем. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, сообщает ТАСС.

«Односторонний выход США из договора будет иметь отрицательное воздействие во многих аспектах. Китай выступает против одностороннего выхода США из ДРСМД», — сказал У Цянь.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе против Китая.

По мнению министра, США «сломали» ДРСМД, выдвинув для этого выдуманный предлог. Когда ограничения стали мешать американским властям, они без колебаний от них избавились.

Глава МИД России также отметил, что негативные последствия этого шага для региональной и глобальной безопасности являются очевидными.

Ранее сообщалось, что ДРСМД больше не сдерживает США.

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