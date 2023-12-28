Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дипломат назвал страну, которая пострадает первой при эскалации между НАТО и РФ

Ульянов заявил, что Финляндия первой пострадает при эскалации между НАТО и РФ

close
100%
Shutterstock

Финляндия пострадает в первую очередь, если между НАТО и Россией произойдет «какое-то обострение». Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в альянс.

Россия традиционно рассматривала Финляндию как нейтральную и дружественную страну, с которой ее связывают добрососедские отношения, отметил он, подчеркнув, что ее вступление в НАТО побудило Москву предпринять ответные шаги, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — сказал постпред РФ в Вене, подчеркнув, что не хотел бы подобных эскалаций.

Ульянов также назвал «серьезным вызовом» то, что США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое откроет доступ американским военным к военным объектам на финской территории.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что между Западом и Россией начинается новая «холодная война».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами