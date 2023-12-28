Группа участвовавших в госпереворотах на постсоветском пространстве людей появилась в Киеве задолго до событий «майдана». Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (2011-2014 годы) на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По его словам, представители западных частных военных компаний (ЧВК) стали появляться на майдане уже в декабре 2013 года, где они взяли на себя функцию «боевой подготовки сотен майдана». В этом же месяце силовики владели информацией о том, что в украинскую столицу нелегально завозится огнестрельное оружие, заявил он.

Захарченко отметил, что в то время на Украине действовал безвизовый режим для представителей Европейского союза и США, «чем, на наш взгляд, воспользовались спецслужбы указанных стран».

«Мы располагаем данными о том, что группа лиц, участвовавшая в государственных переворотах и цветных революциях на постсоветстком пространстве и в странах Северной Африки, задолго до расстрелов на майдане появилась в Киеве», — сказал он.

Экс-глава МВД утверждает, что «все указанные лица» тесно общались с лидерами оппозиции Украины и постоянно находились «в гуще протестных акций».

По его словам, на их просьбы отменить безвизовый режим для представителей ЕС и США администрация президента, СБУ и МИД Украины ответили отказом.

25 декабря сербский политолог оценил вероятность «майдана» в Белграде.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.