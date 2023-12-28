NYT: Израиль и ХАМАС далеки от достижения перемирия

Израиль и палестинское движение ХАМАС далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщает американская газета New York Times (NYT).

Достижения мира в Газе сейчас представляется мало возможным, так как обе стороны, и Израиль, и ХАМАС, выдвигают невыполнимые условия.

Затягивание боевых действий, отметила New York Times, вызывает опасения, что конфликт может распространиться на весь ближневосточный регион.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его принять меры для снижения числа жертв среди гражданских при военных операциях в секторе Газа, а также обсудил с ним действия Европейского союза по введению ограничений против палестинского движения ХАМАС.

До этого военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.