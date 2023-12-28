Скончался бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор

Восьмой председатель Еврокомиссии Жак Делор скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает France 24.

В публикации отмечается, что о кончине Делора заявила его дочь Мартин Обри. По ее словам, экс-председатель ЕК умер во сне в своем парижском доме в среду, 27 декабря.

Делор занимал пост министра финансов Франции при президенте Франсуа Миттеране в период с 1981 по 1984 год.

Он возглавлял Европейскую комиссию с 1985 по 1995 год, в течение десятилетия, когда были сделаны важные шаги в интеграции блока. В этот промежуток было завершено создание общего европейского рынка, Шенгенские соглашения, программа Erasmus по обмену студентами и создание единой валюты блока — евро.

В 1995 году политик отказался баллотироваться на пост президента, несмотря на подавляющее преимущество в социальных опросах. Делор объяснил свое решение «слишком сильным стремлением к независимости».

Политик подчеркивал, что «ни о чем не жалеет», но не утверждает, «что был прав».

Ранее в России создали сшивающий раны биополимерами пистолет.