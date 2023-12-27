Париж ответил Баку на объявление персонами нон грата французских дипломатов

Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство иностранных дел Франции.
Отмечается, что это ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку.
«Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане», — говорится в сообщении.
В публикации говорится, что Париж категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение.
26 декабря руководство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата и предписало им покинуть территорию страны в течение двух суток.
В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Франция поощряет и вооружает сепаратистов в Армении, тем самым подготавливая почву для начала новой войны на Южном Кавказе.
Ранее в Азербайджане призвали Францию не провоцировать Армению на новую войну.