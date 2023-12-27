В МИД России рассказали о дивидендах Армении от участия в ЕАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения получает значительные дивиденды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим, что Ереван получает значительные дивиденды от своего участия в союзе», — сказала Захарова.

Она отметила, что из года в год наблюдаются высокие темпы роста экономических показателей Армении.

По ее словам, Россия старается вести с членами ЕАЭС, включая Армению, «конструктивный деполитизированный диалог».

Накануне сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой. В Кремле прокомментировали эту встречу. 25 декабря стало известно, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан не заинтересован в «Перекрестке мира».